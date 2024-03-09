Samsun'da 10 bin 679 bandrolsüz kitap ele geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde bir depoda 10 bin 679 bandrolsüz kitap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin deposunda mahkeme kararı ile arama yaptı.

Ekipler, depoda "Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet" suçu kapsamında bandrolsüz ve bandrol yönetmeliğine aykırı 10 bin 679 kitap buldu.

Kitaplara el koyan ekipler, iş yeri yetkilisi hakkında adli işlem başlattı.