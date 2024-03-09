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        "Yurdum Spor Yapıyor Havza Voleybol Halk Turnuvası" sona erdi

        Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen "Yurdum Spor Yapıyor Havza Voleybol Halk Turnuvası" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 10:14 Güncelleme: 09.03.2024 - 10:36
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        "Yurdum Spor Yapıyor Havza Voleybol Halk Turnuvası" sona erdi
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        Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen "Yurdum Spor Yapıyor Havza Voleybol Halk Turnuvası" sona erdi.

        Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Havza Yerel Eylem Grubu Derneği ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle 16 takımın katılımıyla düzenlenen turnuvada final, Havza Spor Salonu'nda Turtle Sports ile YG4 arasından oynandı.

        Maç öncesi, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde vatani görevini yaparken Hatay'da hayatını kaybeden Yasin Güvenç'in isminin kısaltılmasından ve giydiği forma numarasından oluşan YG4 oyuncuları, Güvenç'in fotoğrafı ve "Unutmadık unutmayacağız" yazılı pankart açtı. Oyuncuların formalarında ise Güvenç'in fotoğrafı yer aldı.

        Turnuvada YG4'ü 3-0 yenen Turtle Sports, birinci oldu. Turnuvada üçüncülüğü Milli Eğitim Müdürlüğü, dördüncülüğü ise Jandarma Komutanlığı elde etti.

        Final maçı sonrası dereceye giren takımları kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ile Yasin Güvenç'in babası Mustafa Güvenç tarafından verildi.

        Uzun, turnuvayla toplumsal birlikteliğin ve halkın spor yapmaya teşvik edilmesinin amaçlandığını belirterek, "Ayrıca turnuvaya başvuru yapan takımlardan gönüllülük esasıyla topladığımız 16 bin lira, Türk Silahlı kuvvetleri Güçlendirme Vakfı hesabına yatırıldı. Tüm katılımcılarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Amacımız sportif başarıdan daha çok birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek gençlerimize güzel örnek olmaktı. İnşallah bunu en güzel şekilde de başardık." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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