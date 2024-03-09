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        Samsun'da kargoyla gönderilen koliden uyuşturucu çıktı

        Samsun'da, kargoyla gönderilen kolide uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 12:52 Güncelleme: 09.03.2024 - 14:11
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        Samsun'da kargoyla gönderilen koliden uyuşturucu çıktı
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        Samsun'da, kargoyla gönderilen kolide uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün kargoyla getirttiği uyuşturucuyu piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda kargoyla gelen kolide uyuşturucuyu temin eden V.U. ve A.K'yi suçüstü yakaladı.

        Kargo paketi ve zanlıların ikametlerindeki aramada, 4 bin 421 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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