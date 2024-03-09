Samsun'da kargoyla gönderilen koliden uyuşturucu çıktı

Kargo paketi ve zanlıların ikametlerindeki aramada, 4 bin 421 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Ekipler, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda kargoyla gelen kolide uyuşturucuyu temin eden V.U. ve A.K'yi suçüstü yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün kargoyla getirttiği uyuşturucuyu piyasaya sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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