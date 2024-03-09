Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Okul Sporları Karate Gençler Türkiye Birinciliği, Samsun'da devam ediyor

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Dairesi Başkanlığının faaliyet takviminde yer alan Karate Gençler A-B Kız/Erkek Türkiye Birinciliği müsabakaları, Samsun'da sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 11:49 Güncelleme: 09.03.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okul Sporları Karate Gençler Türkiye Birinciliği, Samsun'da devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Dairesi Başkanlığının faaliyet takviminde yer alan Karate Gençler A-B Kız/Erkek Türkiye Birinciliği müsabakaları, Samsun'da sürüyor.

        Canik Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın 3. gününde kata ve kumite kategorilerinde sporcular tatamiye çıktı.

        50 ilden 362 okul ve 214'ü kadın olmak üzere 429 sporcunun katıldığı turnuvada bugün erkekler, birinci olmak için mücadele etti.

        Turnuva, yarın kadın sporcuların müsabakalarıyla sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'One minute' hatırlatması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'One minute' hatırlatması
        Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten Fitch değerlendirmesi
        O anlar kamerada! Kuzey Marmara'da hız yapmıştı! Cezası belli oldu!
        O anlar kamerada! Kuzey Marmara'da hız yapmıştı! Cezası belli oldu!
        ABD'de havadaki uçağın tekeri koptu
        ABD'de havadaki uçağın tekeri koptu
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Babasının anma törenine davet edilmedi
        Babasının anma törenine davet edilmedi
        Deprem korkusuna terapi
        Deprem korkusuna terapi
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kayıp 'Halileli Batarya Şehitliği' bulundu...
        Kayıp 'Halileli Batarya Şehitliği' bulundu...
        Ölü ve yaralılar var! İşçi servisleri çarpıştı!
        Ölü ve yaralılar var! İşçi servisleri çarpıştı!
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        Pentagon UFO raporunu açıkladı
        Pentagon UFO raporunu açıkladı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çıkardı
        Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çıkardı
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Gabriel Garcia Marquez: Yazarın yok edilmesini istediği son romanı oğulları tarafından yayımlandı
        Gabriel Garcia Marquez: Yazarın yok edilmesini istediği son romanı oğulları tarafından yayımlandı
        Gıda takviyelerinde taklitçiliğe dikkat!
        Gıda takviyelerinde taklitçiliğe dikkat!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

        Benzer Haberler

        Samsunspor'un file bekçisi Okan Kocuk: "Herkes birbiri için savaşırsa başar...
        Samsunspor'un file bekçisi Okan Kocuk: "Herkes birbiri için savaşırsa başar...
        Samsun'da 10 bin 679 bandrolsüz kitap ele geçirildi
        Samsun'da 10 bin 679 bandrolsüz kitap ele geçirildi
        "Yurdum Spor Yapıyor Havza Voleybol Halk Turnuvası" sona erdi
        "Yurdum Spor Yapıyor Havza Voleybol Halk Turnuvası" sona erdi
        Samsun'da 703 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
        Samsun'da 703 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
        DSİ 7. Bölge Müdürü Çelik, Vezirköprü'deki çalışmaları inceledi
        DSİ 7. Bölge Müdürü Çelik, Vezirköprü'deki çalışmaları inceledi
        Samsun'da trafik kuralları ve yaya öncelliği hakkında bilgilendirme yapıldı
        Samsun'da trafik kuralları ve yaya öncelliği hakkında bilgilendirme yapıldı