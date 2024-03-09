Okul Sporları Karate Gençler Türkiye Birinciliği, Samsun'da devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Dairesi Başkanlığının faaliyet takviminde yer alan Karate Gençler A-B Kız/Erkek Türkiye Birinciliği müsabakaları, Samsun'da sürüyor.

Canik Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın 3. gününde kata ve kumite kategorilerinde sporcular tatamiye çıktı.

50 ilden 362 okul ve 214'ü kadın olmak üzere 429 sporcunun katıldığı turnuvada bugün erkekler, birinci olmak için mücadele etti.

Turnuva, yarın kadın sporcuların müsabakalarıyla sona erecek.