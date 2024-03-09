Havza'da camide geçirdiği kalp krizi sonucu ölen kişinin cenazesi defnedildi
Samsun'un Havza ilçesinde camide kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden kişinin cenazesi, toprağa verildi.
Samsun'un Havza ilçesinde camide kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden kişinin cenazesi, toprağa verildi.
Dün cuma namazı kılmak için gittiği Kevser Camisi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 79 yaşındaki Kadir Arslan'ın cenazesi, Havza Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kevser Cami'sine getirildi.
Burada öğle vakit kılınan cenaze namazı sonrası Arslan'ın cenazesi, Kocapınar Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.
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