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        Samsun'da kadınlardan oluşan bando takımı gösteri sundu

        Samsun'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı, gösteri gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 15:02 Güncelleme: 09.03.2024 - 15:41
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        Samsun'da kadınlardan oluşan bando takımı gösteri sundu
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        Samsun'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Kadınları Bando Takımı, gösteri gerçekleştirdi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen bando takımındaki kadınlar, "Benim adım kadın" yazılı mor tişört giydi. Marşlar çalan bando takımı, Onur Anıtı'na kadar yürüdü.

        Bando takımının gösterisi ilgiyle izleyen vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla bu anları kaydetti.

        Bando takımının şeflerinden Mine Yavuzel, AA muhabirine, bando takımını arkadaşı Ayşegül Tekay ile 2020 yılında kurduklarını söyledi.

        Yavuzel, bando takımında çeşitli meslek gruplarından 44 kadının yer aldığını belirterek, "Gönüllülük esasına dayalı bir takımız. Kendimize ait 18 marşımız var. Tamamen bizi yansıtan, kadını her şekilde ifade eden marşlar." dedi.

        Dünya Kadınlar Günü kapsamında, "Benim adım kadın" sloganıyla bir araya geldiklerini anlatan Yavuzel, "Biz Türkiye'de bir ilkiz. İlk ve özel olmaya devam edeceğimize inanıyoruz. Samsun'dan başladık yola, inanıyorum bundan sonra Türkiye'nin her bir yerinde olacağız." diye konuştu.

        Ayşegül Tekay ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için bir araya geldiklerini ve farkındalık oluşturmak amacıyla kurdukları bando takımıyla marşlar eşliğinde yürüdüklerini kaydetti.

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        Galeri
        Galeri
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