Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:MustafaDağıstanlı
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Polat Parlak, Tolga Akkuşoğlu
Reeder Samsunspor: Mehmet Batuğ Gür, Tarık Sezgün 4, Kaan Mert Dikmen, Bora Satır 4, Yusuf Asaf Sarıcaoğlu 2, Arda Berk Kaya 11, Marc Andre Nedim Seylan 6, Engin Kaan Elbir, Mehmet Öngel 1, Göktuğ Baş 13, Muhammed Doğan Şenli 14
Türk Telekom: Boran Güler 9, Yiğitcan Saybir 5, Mehmet Yağmur, Palmer Jr 11, Wallace 10, Mevlüt Melih Doğan, Brown 6, Okben Ulubay 4, Troy Selim Şav, Enoch 9, İsmail Cem Ulusoy 6, Jones 15
1. Periyot: 14-32
Devre:19-45
3. Periyot: 39-64
SAMSUN
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