Samsun'da akrabası tarafından silahla vurulan kişi öldü
Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada akrabası tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti.
Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada akrabası tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Müstecep Mahallesi'nde Bahri S. (35) ile aralarında husumet bulunan akrabası Ekrem S. (32) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Ekrem S, tabancayla ateş ederek Bahri S'yi göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Bahri S'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekrem S, suç aleti tabancayla jandarmaya teslim oldu.
Bahri S’nin cenazesi, incelemelerin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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