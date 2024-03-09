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        Samsun'da akrabası tarafından silahla vurulan kişi öldü

        Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada akrabası tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 19:24 Güncelleme: 09.03.2024 - 19:24
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        Samsun'da akrabası tarafından silahla vurulan kişi öldü
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        Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada akrabası tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Müstecep Mahallesi'nde Bahri S. (35) ile aralarında husumet bulunan akrabası Ekrem S. (32) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Ekrem S, tabancayla ateş ederek Bahri S'yi göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Bahri S'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekrem S, suç aleti tabancayla jandarmaya teslim oldu.

        Bahri S’nin cenazesi, incelemelerin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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