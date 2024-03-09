Samsun'da akrabası tarafından silahla vurulan kişi öldü

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Bahri S'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekrem S, suç aleti tabancayla jandarmaya teslim oldu.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ekrem S, tabancayla ateş ederek Bahri S'yi göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Müstecep Mahallesi'nde Bahri S. (35) ile aralarında husumet bulunan akrabası Ekrem S. (32) arasında tartışma çıktı.

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