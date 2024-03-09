Samsun'da 55 bin 930 sentetik hap ele geçirildi, 1 gözaltı

SAMSUN'da, uyuşturucu tacirlerini takip eden polis ekipleri, şüpheli H.Ö.'nün içinde olduğu araçta, tahmini değeri 5 milyon TL olan 55 bin 930 sentetik hap ele geçirdi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'a batı illerinden yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisiyle çalışma başlattı. Şüpheliler araçla, Samsun il sınırlarına girince teknik ve fiziki takibe alındı. Polis ekiplerinin adım adım takip ettiği şüpheli H.Ö.’nün aracı İlkadım ilçesinde otogar yakınlarında alınan güvenlik tedbirleriyle durduruldu. Araçta kolilerde toplam 55 bin 930 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Ö. hakkında, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Polis ekiplerinin ele geçirdiği sentetik hapın değerinin ise 5 milyon TL olduğu tahmin ediliyor.