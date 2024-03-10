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        18. Geleneksel Havzalılar Tirit Gecesi düzenlendi

        Samsun'da Havzalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 18. Geleneksel Havzalılar Tirit Gecesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 10:52 Güncelleme: 10.03.2024 - 10:56
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        18. Geleneksel Havzalılar Tirit Gecesi düzenlendi
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        Samsun'da Havzalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 18. Geleneksel Havzalılar Tirit Gecesi düzenlendi.

        Atakum Belediyesi Eğitim ve Eğlence Merkezi'nde bu yıl iş insanı Aydın Kaya’nın sponsorluğunda gerçekleştirilen gece halk oyunları gösterileri ile başladı.

        Halk oyunları gösterilerinin ardından Havzalılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yahya Bozkurt yaptığı konuşmada, tiridin sadece bir yemek değil kültür olduğunu belirterek katılımcılara teşekkür etti.

        Etkinliğe, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Cumhur İttifakı Havza Belediye Başkan adayı Murat İkiz, Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza Gençlik ve Spor Müdürü Cafer Uzun, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

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