Şehit polis memuru Orhan Mutlu için mevlit okutuldu

Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, Orhan Mutlu ve tüm şehitler için dua edildi.

Vezirköprü ilçesinde, kaza yerinden otomobiliyle kaçan sürücünün ​​​​​​​çarpması sonucu şehit olan polis memuru Orhan Mutlu için mevlit okutuldu.

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