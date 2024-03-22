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        Samsunspor - Bursaspor: 80-108

        SALON:Mustafa DağıstanlıHAKEMLER: Kaan Büyükçil, Sinem Tetik Akbayrak, İsmail BinbirSAMSUNSPOR: Mehmet Batuğ Gür 14, Kaan Mert Dikmen, Bora Satır 13, Hasan Abdullah Sarıkaya, Yusuf Asaf Sarıcaoğlu 2, Arda Berk Kaya 11, Marc Andre Nedim Seylan 16, Mehmet Öngel 2, Tarık Sezgün 5, Göktuğ Baş 17, BURSASPOR: Young 15, Brown 21, Neal 15, Sarper David Mutaf 5, Hamilton 8, Ömer Utku al 6, Floyd 16, Metin Türen 8, Ahmet Can Duran 5, Berk Can Akın 9, Mehmet Nihat Atalan, Semih Erden1'İNCİ PERİYOT: 28-21 DEVRE: 46-60 3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-85 Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü hafta mücadelesinde Samsunspor, kendi sahasında Bursaspor'a 108-80'lik skorla mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 20:38 Güncelleme: 22.03.2024 - 20:40
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        Samsunspor - Bursaspor: 80-108
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        SALON:Mustafa Dağıstanlı

        HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Sinem Tetik Akbayrak, İsmail Binbir

        SAMSUNSPOR: Mehmet Batuğ Gür 14, Kaan Mert Dikmen, Bora Satır 13, Hasan Abdullah Sarıkaya, Yusuf Asaf Sarıcaoğlu 2, Arda Berk Kaya 11, Marc Andre Nedim Seylan 16, Mehmet Öngel 2, Tarık Sezgün 5, Göktuğ Baş 17,

        BURSASPOR: Young 15, Brown 21, Neal 15, Sarper David Mutaf 5, Hamilton 8, Ömer Utku al 6, Floyd 16, Metin Türen 8, Ahmet Can Duran 5, Berk Can Akın 9, Mehmet Nihat Atalan, Semih Erden

        1’İNCİ PERİYOT: 28-21

        DEVRE: 46-60

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 65-85

        Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 24’üncü hafta mücadelesinde Samsunspor, kendi sahasında Bursaspor’a 108-80’lik skorla mağlup oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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