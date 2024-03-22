Samsunspor - Bursaspor: 80-108

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 24’üncü hafta mücadelesinde Samsunspor, kendi sahasında Bursaspor’a 108-80’lik skorla mağlup oldu.

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