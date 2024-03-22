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        Samsun'da "Güvenli mahallem, güvenli eğitim" projesiyle öğrenciler bilgilendirildi

        Samsun'da polis ekipleri "Güvenli mahallem, güvenli eğitim" projesi kapsamında öğrencileri bilgilendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 20:31 Güncelleme: 22.03.2024 - 20:31
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        Samsun'da "Güvenli mahallem, güvenli eğitim" projesiyle öğrenciler bilgilendirildi
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        Samsun'da polis ekipleri "Güvenli mahallem, güvenli eğitim" projesi kapsamında öğrencileri bilgilendirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince, proje kapsamında Atakum ve Canik ilçelerindeki çeşitli okullarda temel güvenlik kuralları, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konularında eğitim verildi.

        Konferansların yanı sıra öğrencilere bu konular hakkında bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

        Ekipler ayrıca 21 Mart Down Sendromlular Günü ve Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında sosyal etkinlikler gerçekleştirdi.

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