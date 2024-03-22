Samsun'da "Güvenli mahallem, güvenli eğitim" projesiyle öğrenciler bilgilendirildi

Ekipler ayrıca 21 Mart Down Sendromlular Günü ve Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında sosyal etkinlikler gerçekleştirdi.

Konferansların yanı sıra öğrencilere bu konular hakkında bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince, proje kapsamında Atakum ve Canik ilçelerindeki çeşitli okullarda temel güvenlik kuralları, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı ve teknoloji bağımlılığı konularında eğitim verildi.

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