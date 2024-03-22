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        Ondokuz Mayıs Üniversitesinde "Çanakkale Geçilmez" oratoryosu sahnelendi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla "Çanakkale Geçilmez" oratoryosu sahneye konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 18:36 Güncelleme: 22.03.2024 - 18:36
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesinde "Çanakkale Geçilmez" oratoryosu sahnelendi
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla "Çanakkale Geçilmez" oratoryosu sahneye konuldu.

        İlkadım Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Samsun Güzel Sanatlar Lisesi tarafından Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenen oyun, izleyiciler tarafından ilgi gördü.

        OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Çanakkale Savaşı'nın sadece Türklerin değil, insanlığın da mücadelesi olduğunu kaydetti.

        Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Alışır ise mart ayının Türk milletinin özgürlüğünü haykırdığı bir ay olduğunu ifade etti.

        Programa fakülte dekanları, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.​​​​​​​

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