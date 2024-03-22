Hırsızlık şüphelisi, kucağında 7 aylık bebeğiyle adliyeye sevk edildi

Olay, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde, kapısı kilitlenmeyen eve dil düşürme yöntemiyle girip 50 bin liralık ziynet eşyası çalan Burcu D. (33), kaçtı. Akşam saatlerinde eve gelen ev sahibi, durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olayla ilgili çalışma yapan polis, bölgedeki güvenlik kameralarından yola çıkarak Burcu D.’yi yakalayıp, gözaltına aldı.

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