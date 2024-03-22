Samsun'da inşaat malzemeleri çalan şüpheli yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde inşaat malzemesi çaldığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesinde inşaat malzemesi çaldığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.
Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyükoyumca Mahallesi Toplukonut Bulvarı'nda bir inşattan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yürütülen çalışma sonucunda hırsızlık şüphelisi D.B, saklandığı adreste yakalandı. Adreste yapılan aramada jeneratör, 50 metre uzatma kablo, 3 keser, demir kesme makası gibi malzemeler ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.
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