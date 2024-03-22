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        Samsun'da inşaat malzemeleri çalan şüpheli yakalandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde inşaat malzemesi çaldığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 14:45 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:46
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        Samsun'da inşaat malzemeleri çalan şüpheli yakalandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde inşaat malzemesi çaldığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.

        Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyükoyumca Mahallesi Toplukonut Bulvarı'nda bir inşattan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Yürütülen çalışma sonucunda hırsızlık şüphelisi D.B, saklandığı adreste yakalandı. Adreste yapılan aramada jeneratör, 50 metre uzatma kablo, 3 keser, demir kesme makası gibi malzemeler ele geçirildi.

        Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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