Samsun'da inşaat malzemeleri çalan şüpheli yakalandı

Yürütülen çalışma sonucunda hırsızlık şüphelisi D.B, saklandığı adreste yakalandı. Adreste yapılan aramada jeneratör, 50 metre uzatma kablo, 3 keser, demir kesme makası gibi malzemeler ele geçirildi.

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