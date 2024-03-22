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        Havza'da TÜBİTAK Bilim Söyleşi düzenlendi

        Havza'da, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında "İleri Teknoloji Girişimcilik ve inovasyon: Fırsatlar ve Proje Destekleri Milli Teknoloji Hamlesi" konulu söyleşi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 14:04 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:04
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        Havza'da TÜBİTAK Bilim Söyleşi düzenlendi
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        Havza'da, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında "İleri Teknoloji Girişimcilik ve inovasyon: Fırsatlar ve Proje Destekleri Milli Teknoloji Hamlesi" konulu söyleşi düzenlendi.

        Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde Havza Fen Lisesi tarafından düzenlenen söyleşiye konuşmacı olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz katıldı.

        Söyleşiye Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, İlçe Müftüsü Cemil Alıcı da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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