Havza'da TÜBİTAK Bilim Söyleşi düzenlendi

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde Havza Fen Lisesi tarafından düzenlenen söyleşiye konuşmacı olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz katıldı.

Havza'da, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında "İleri Teknoloji Girişimcilik ve inovasyon: Fırsatlar ve Proje Destekleri Milli Teknoloji Hamlesi" konulu söyleşi düzenlendi.

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