Aile hekiminin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen köpeğin ceza alan sahibi CİMER'e şikayette bulundu

SAMSUN’da, yürüyüşe çıkan aile hekimi Ferda T.’ye saldırıp duvarın üzerinden düşerek diz kapağının kırılmasına neden olduğu öne sürülen köpeğin 315 bin 441 lira 16 kuruş maddi ve manevi tazminata çarptırılan sahipleri Bülent (61) ve Nuran Petek (58) çifti, bir üst mahkemeye yapılan itirazdan da sonuç alamayınca CİMER’e başvurdu.

Olay, Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi’nde 29 Ağustos 2017’de meydana geldi. Aile hekimi Ferda T., saat 20.00 sıralarında yazlığının bulunduğu sokakta yürüyüşe çıktı. Bu sırada, havlama sesiyle irkilen Ferda T., iddiaya göre, Bülent ve Nuran Petek’in sahibi olduğu golden cinsi ‘Kont’ isimli köpeğin kendisine doğru koştuğunu gördü. Panikle komşusunun yazlığındaki bahçenin duvarından çıkarken düşen Ferda T., diz kapağını kırdı. Çığlık sesini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ferda T., sağlık ekibi tarafından hastaneye götürülüp tedaviye alındı. Tedavi gördüğü dönemde doktora 6 kez iş göremez raporu verildi.

Ferda T., yaklaşık 1 yıl süren tedavisinin ardından 21 Şubat 2018'de Nuran ve Bülent Petek çiftinden şikayetçi oldu. Petek çifti hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı. Mahkeme heyeti, yaklaşık 5 yıl süren dava sonunda 16 Kasım 2023’te Bülent Petek ve Nuran Petek’e 285 bin 441 lira 16 kuruş maddi, 30 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Çiftin avukatı Fatma Suğanlı, bir üst mahkemeye itiraz etti. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 5’inci Hukuk Dairesi, 29 Şubat’ta kararın usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu kanaatine vararak başvurunun esastan reddine oy birliğiyle karar verdi.

CİMER’E ŞİKAYETTE BULUNDU Nuran ve Bülent Petek çifti, bir üst mahkemeye yaptığı itirazdan sonuç alamayınca CİMER’e şikayette bulundu. CİMER'e gönderilen yazıda, “O dönemki avukatımız bize ön ödemenin yapılması halinde hakkımızda farklı bir işlem yapılmayacağını ve soruşturma dosyasının kapanacağını, bunun beraat hükmünde olduğunu söyledi. Biz suçlamaların hiçbirini kabul etmedik, etmemizi gerektirecek aksi bir durum da yoktur. Ön ödemeyi yapmış olmamız suçu kabullendiğimiz anlamına gelmemektedir. Davacıya saldıran köpeğin net görülmediği, sadece davacının sesi üzerine olay yerine gelindiği belirtilmiştir. Ayrıca taraflar arasında daha önceden köpek ile ilgili husumet bulunduğu da göz önüne alındığında davacı tarafın davasını ispatlar somut bir delil bulunmamaktadır. Tanık beyanlarından da anlaşılacağı üzere olay meydana geldikten sonra söz konusu bölgede birçok sahipsiz başıboş sokak hayvanı bulunduğunun sabit olduğu, dinlenen tanıklardan Niyazi K.’nin olay tarihini dahi tam olarak bilemediği, farazi yaklaşımlarla, varsayımlarla davalılara ait köpeğin saldırdığı iddialarında bulundukları anlaşılmakla davacı davasının reddine karar vermiştir” denildi.

MAHKEMENİN KARARLARI ŞAİBELİDİR Samsun 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin gerekçeli kararına değinilen şikayette, “İstinaf kaldırma kararı sonrası toplanan deliller başlıklı kısmında, ‘Dava, davacının davalıya ait köpek tarafından ısırılmasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir’ şeklinde gerekçeli karara geçmiş ise de bu durum gerçek değildir. Zira tarafıma ait köpek kimseyi ısırmamıştır. Davacı taraf dahi köpeğim tarafından ısırıldığını iddia etmemişken böyle bir başlığın gerekçeli karara geçmesi kararın gelişigüzel ve tarafıma suç isnat etmek ve tazminat ödettirilmek için özel çaba sarf edildiğini göstermektedir. Adli tıp raporları dahi, davacının bir köpek tarafından ısırılmadığını göstermektedir. Mahkemenin tüm kararları çelişkilidir. Bozmadan önce itibar etmediği tanık anlatımlarına, bozmadan sonra itibar etmiş ve yine bozmadan önce itibar ettiği tanık anlatımlarına da itibar etmemiştir. Karar tamamı ile şaibelidir. Yukarıda açıklanan nedenlerle Samsun 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 5’inci Hukuk Dairesi’nin kararı usul ve yasalara aykırı olup, eksik, çelişkili, yanlış ve taraflı bir karardır. İş bu kararın denetlenmesinin talep ediyoruz, saygılarımızla” ifadeleri kullanıldı.

‘BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAM’ Köpeğin sahibi Bülent Petek, sonuna kadar haklı olduklarını öne sürerek, “Ben bu işin peşini bırakmam. Alakam olmayan bu konuyla ilgili bana verilen cezayı ödeme gibi bir durumum yoktur. Kim buna imza atmışsa ve karar vermişse bunun hesabını vermek zorundalar. CİMER’e şikayette bulunduk, gidebildiğim yere kadar gideceğim. Benim malıma kilit vuranlardan hesabını soracağım. Yazdığımız yazıda konunun doğrusunu olduğu gibi anlattık. Mahkemenin almış olduğu kararı kabul etmiyorum. Ben bu köpeği 9 sene önce sokakta buldum. O dönemki avukatım, eşim ve bana 600’er lira para ödetti. Mahkemenin kapanacağını söyleyerek ödetti. Bu suçu kabul ettiğimize dair ödenilen bir paraymış” dedi.