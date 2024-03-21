Bafra'da vatandaşlara fidan dağıtıldı

Kaymakam Cevdet Ertürkmen, dağıtımda yaptığı konuşmada, gelecek nesillere daha güzel, daha yeşil bir dünya bırakmayı hedeflediklerini söyledi.

Bafra Orman İşletme Müdürlüğü yerleşkesinde, defne, akçaağaç, oya, mazı, zakkum, filbahri, kurtbağrı, fıstıkçamı gibi türlerden oluşan 20 bin fidanın dağıtımı yapıldı.

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