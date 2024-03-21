Havza Belediyesi çalışanlarına 30 bin 200 lira promosyon verilecek

Havza Belediyesi çalışanları nisan ayında tek seferde 30 bin 200 lira promosyon alacak.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 184 belediye çalışanını kapsayan ve 7 bankanın katıldığı ihale sonucunda en yüksek teklifi veren Yapı Kredi Bankası Merzifon Şubesi Havza Belediyesi maaş promosyon ihalesini 3 yıllığına aldı.

İhale sözleşmesi, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Yapı Kredi Bankası Merzifon Şube Müdürü Ozan Arslan tarafından imzalandı.

Havza Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Arslan, Havza Belediyesi ile çalışacak olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "İmzalanan bu şartname ile belediye çalışanlarımız bankamızın çeşitli ürünlerinden ya tamamen ücretsiz ve ya indirimli olarak faydalanacaklardır. Her iki tarafa da hayırlı olsun." dedi.