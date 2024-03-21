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        Alaçam'da Orman Haftası kapsamında fidan dağıtımı yapıldı

        Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 12:48 Güncelleme: 21.03.2024 - 12:49
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        Alaçam'da Orman Haftası kapsamında fidan dağıtımı yapıldı
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        Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

        Alaçam halk pazarında gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara defne, fıstık çamı, selvi, hadmi, oya çiçeği, mahlep, kestane ve ceviz fidanları dağıtıldı.

        Programa Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

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