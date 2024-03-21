Alaçam'da Orman Haftası kapsamında fidan dağıtımı yapıldı
Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dağıtımı gerçekleştirildi.
Alaçam Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dağıtımı gerçekleştirildi.
Alaçam halk pazarında gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara defne, fıstık çamı, selvi, hadmi, oya çiçeği, mahlep, kestane ve ceviz fidanları dağıtıldı.
Programa Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
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