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        Samsun'da bir araçta ruhsatsız silahlar bulundu

        Samsun'un Yakakent ilçesinde yapılan şok denetimde bir araçta ruhsatsız silah, tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 10:59 Güncelleme: 21.03.2024 - 10:59
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        Samsun'da bir araçta ruhsatsız silahlar bulundu
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde yapılan şok denetimde bir araçta ruhsatsız silah, tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

        Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, NARVAS verileri doğrultusunda yapılan şok denetimde şüphe üzerine bir araç durduruldu.

        Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, yarı otomatik yivsiz av tüfeği ve 3 kartuş, 46 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Araç sürücüsü G.Z. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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