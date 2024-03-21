Samsun'da bir araçta ruhsatsız silahlar bulundu

Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, yarı otomatik yivsiz av tüfeği ve 3 kartuş, 46 tabanca fişeği ele geçirildi.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, NARVAS verileri doğrultusunda yapılan şok denetimde şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Samsun'un Yakakent ilçesinde yapılan şok denetimde bir araçta ruhsatsız silah, tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

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