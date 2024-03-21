Samsun'da bir araçta ruhsatsız silahlar bulundu
Samsun'un Yakakent ilçesinde yapılan şok denetimde bir araçta ruhsatsız silah, tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Samsun'un Yakakent ilçesinde yapılan şok denetimde bir araçta ruhsatsız silah, tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, NARVAS verileri doğrultusunda yapılan şok denetimde şüphe üzerine bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, yarı otomatik yivsiz av tüfeği ve 3 kartuş, 46 tabanca fişeği ele geçirildi.
Araç sürücüsü G.Z. gözaltına alındı.
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