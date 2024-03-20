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        Samsun'da iki aracın çarpıştığı kazada kadın sürücü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde cip ve kamyonetin çarpıştığı kazada kadın sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 20:12 Güncelleme: 20.03.2024 - 20:12
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        Samsun'da iki aracın çarpıştığı kazada kadın sürücü yaralandı
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        Samsun’un Bafra ilçesinde cip ve kamyonetin çarpıştığı kazada kadın sürücü yaralandı.

        Merve K. (29) yönetimindeki 55 ET 555 plakalı cip, Emirefendi Mahallesi Hasan Çakın Caddesinde Ercan G'nin (38) kullandığı 55 FK 344 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisi ile her iki araçta duvara ve park halindeki başka bir araca da vurarak durdu.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı cip sürücüsü Merve K, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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