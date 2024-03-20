Samsun'da iki aracın çarpıştığı kazada kadın sürücü yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde cip ve kamyonetin çarpıştığı kazada kadın sürücü yaralandı.
Samsun’un Bafra ilçesinde cip ve kamyonetin çarpıştığı kazada kadın sürücü yaralandı.
Merve K. (29) yönetimindeki 55 ET 555 plakalı cip, Emirefendi Mahallesi Hasan Çakın Caddesinde Ercan G'nin (38) kullandığı 55 FK 344 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile her iki araçta duvara ve park halindeki başka bir araca da vurarak durdu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı cip sürücüsü Merve K, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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