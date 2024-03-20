Samsun'da yayaya çarpan otomobil sürücüsü yakalandı

Hafif yaralanan yaya ise, Bafra Devlet Hastanesi’nde tedavisinin ardından taburcu oldu.

Trafik ekiplerinin belge sorgusunda sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Otomobili ise çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi.

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