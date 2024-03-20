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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Samsun'da konuştu:

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlık olarak yerel seçimleri en az genel seçimler kadar önemsediklerini belirterek, "Bizim açımızdan çok önemli. Bir temennimiz var; inşallah bu anlamda eğitim öğretim sürecine katkı vermek isteyen, eğitim öğretim sürecine katkı verecek belediye başkanlarımız olur, yerel yöneticilerimiz olur. Biz de onlarla birlikte el birliğiyle eğitim öğretim süreçlerini daha nitelikli noktaya taşımak için çaba sarf ederiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 15:11 Güncelleme: 20.03.2024 - 15:11
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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, Samsun'da konuştu:
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlık olarak yerel seçimleri en az genel seçimler kadar önemsediklerini belirterek, "Bizim açımızdan çok önemli. Bir temennimiz var; inşallah bu anlamda eğitim öğretim sürecine katkı vermek isteyen, eğitim öğretim sürecine katkı verecek belediye başkanlarımız olur, yerel yöneticilerimiz olur. Biz de onlarla birlikte el birliğiyle eğitim öğretim süreçlerini daha nitelikli noktaya taşımak için çaba sarf ederiz." dedi.

        Tekin, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret ederek, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Bakan Tekin, 2002-2003 eğitim öğretim yılında Samsun'da 264 bin olan zorunlu eğitim çağındaki öğrenci sayısının 2023-2024 eğitim öğretim yılında 267 bine ulaştığını söyledi.

        Samsun açısından öğrenci sayısında stabil bir durum gözlendiğini belirten Tekin, "Öğrenci sayısı stabilken bakanlığımızın yaptığı yatırımlar açısından baktığımızda ise şöyle bir tablo var. 2002-2003 öğretim yılında 264 bin öğrenciye 10 bin 840 öğretmen arkadaşımız hizmet veriyordu. Öğrenci sayısı hemen hemen sabit kalmasına rağmen bu yıl itibarıyla öğretmen sayısı yaklaşık iki kat artmış durumda, 20 bin 724 öğretmen hizmet vermektedir. Bunun anlamı şu; öğretmen başına düşen öğrenci sayısı aradan geçen 20 yıllık süre içinde yarı yarıya azalmış durumda Samsun'da. Bu, çok önemli bir istatistik göstergedir. 2002-2003 eğitim öğretim yılında 7 bin 224 olan derslik sayısı da 2023-2024 eğitim öğretim yılında 13 binin üzerine çıktı." ifadesini kullandı.

        Tekin, seçimlerin olağan demokratik düzenlerde çok önemli bir etkinlik olduğunu vurgulayarak, "Ülkelerin demokratikleşme çizgisini göstermesi, demokratikleşme teamüllerini ortaya koyması açısından çok önemli. Benim bu başlığı açma sebebim şu; Milli Eğitim Bakanlığı açısından yerel seçimlerin, biraz önce bahsettiğim vasıflarının dışında ilave bir önemi var. Biz çok büyük bir aileyiz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak yaklaşık 1 milyon 100 bin öğretmenimiz, 20 milyona yakın öğrencimiz, bize bağlı okullar, özel okullarla beraber yaklaşık 76 bin civarında da kurumumuz var. Şimdi bu kurumlarımızın belediyelerle, yerel yönetimlerde çok ciddi ilişkileri oluyor." diye konuştu.

        Belediyelerle inşaat, imar, iskan, temizlik giderleri, su, atık su gibi çok farklı bağlantıları ve ilişkileri bulunduğunu anlatan Tekin, şunları kaydetti:

        "Çok yaygın bir teşkilat olduğumuz için öyle. Ulaşım, servis ve benzeri açılarda yerel yönetimlere çok yakın olmamız gerekiyor. Aynı şekilde 1 milyon 100 bin öğretmenin konut ihtiyacından tutun, bu öğretmenlerimizin ulaşımına kadar yerel yönetimlerle yakın ilişkimiz var. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı olarak yerel seçimleri en az genel seçimler kadar önemsiyoruz. Bizim açımızdan çok önemli. Bir temennimiz var; inşallah bu anlamda eğitim öğretim sürecine katkı vermek isteyen, eğitim öğretim sürecine katkı verecek belediye başkanlarımız olur, yerel yöneticilerimiz olur. Biz de onlarla birlikte el birliğiyle eğitim öğretim süreçlerini daha nitelikli noktaya taşımak için çaba sarf ederiz."

        Ziyarette AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ile AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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