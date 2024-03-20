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        Samsun merkezli 3 ilde kaçak silah ticareti operasyonu; 5 gözaltı (2)

        1TUTUKLAMASamsun merkezli 3 ilde yapılan kaçak silah ve mühimmat ticareti operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 13:28 Güncelleme: 20.03.2024 - 13:30
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        Samsun merkezli 3 ilde kaçak silah ticareti operasyonu; 5 gözaltı (2)
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        1TUTUKLAMA

        Samsun merkezli 3 ilde yapılan kaçak silah ve mühimmat ticareti operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Vahim nitelik ve sayıda mühimmat bulundurduğu tespit edilen Ferhat Atasoy ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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