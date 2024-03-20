Samsun merkezli 3 ilde kaçak silah ticareti operasyonu; 5 gözaltı (2)

Samsun merkezli 3 ilde yapılan kaçak silah ve mühimmat ticareti operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Vahim nitelik ve sayıda mühimmat bulundurduğu tespit edilen Ferhat Atasoy ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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