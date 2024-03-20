İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu taşıyan şüpheliye havalimanında gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Ş.A.'nın (25) uçakla İstanbul'dan Samsun'a geleceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda durdurdukları Ş.A.'nın çantasında arama yaptı. Ekipler, şampuan kutusuna gizlenmiş 4 parça halinde 15,16 gram metamfetamin ile 1,15 gram esrar ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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