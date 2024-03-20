Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu taşıyan şüpheliye havalimanında gözaltı

        İSTANBUL'danSamsun'a uyuşturucu taşıyan Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 12:00 Güncelleme: 20.03.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu taşıyan şüpheliye havalimanında gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İSTANBUL'danSamsun'a uyuşturucu taşıyan Ş.A. (25), Çarşamba Havalimanı'nda yakalandı, çantasında şampuan kutusuna gizlenmiş metamfetamin ve esrar ele geçirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Ş.A.'nın (25) uçakla İstanbul'dan Samsun'a geleceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda durdurdukları Ş.A.'nın çantasında arama yaptı. Ekipler, şampuan kutusuna gizlenmiş 4 parça halinde 15,16 gram metamfetamin ile 1,15 gram esrar ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne babalar dikkat! 5 aylık bebek boğularak öldü!
        Anne babalar dikkat! 5 aylık bebek boğularak öldü!
        Yıkım sırasında 4'üncü kattan el sallayınca ölümden döndü!
        Yıkım sırasında 4'üncü kattan el sallayınca ölümden döndü!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Maskeli, Almanya'dan gelmiş!
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Fenerbahçe ligden çekilirse ne olacak?
        Sinema sanatçısının ağabeyi dövülerek öldürüldü!
        Sinema sanatçısının ağabeyi dövülerek öldürüldü!
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        16 aylık çocuğunu ölüme terk edip tatile gitti
        PFDK sevkleri neden erteledi?
        PFDK sevkleri neden erteledi?
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        Neden bir haftada 7 gün bulunuyor?
        'Bahar' için buluştular
        'Bahar' için buluştular
        Oruç açarken hangisi tercih edilmeli? Su, hurma ya da zeytin...
        Oruç açarken hangisi tercih edilmeli? Su, hurma ya da zeytin...
        30 yıl sonra buldu
        30 yıl sonra buldu
        Türkiye'nin ilk astronotu uzaydan çektiği fotoğrafları paylaştı
        Türkiye'nin ilk astronotu uzaydan çektiği fotoğrafları paylaştı
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Daha 20 yaşında... Otel odasında yakalandı!
        Kadın öğretmen trafikte hemcinsini dövdü!
        Kadın öğretmen trafikte hemcinsini dövdü!
        Prenses Kate'i hack'lediler
        Prenses Kate'i hack'lediler
        Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı
        Dünya Mutluluk Raporu yayınlandı
        Y kuşağında kanser tehlikesi!
        Y kuşağında kanser tehlikesi!
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili sıcak gelişme!
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili sıcak gelişme!
        Motosiklet satışları otomobili solladı
        Motosiklet satışları otomobili solladı
        Tam yapay zekaya adım adım...
        Tam yapay zekaya adım adım...

        Benzer Haberler

        Samsun merkezli 3 ilde kaçak silah ticareti operasyonu; 5 gözaltı
        Samsun merkezli 3 ilde kaçak silah ticareti operasyonu; 5 gözaltı
        Samsun merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Samsun merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        Samsun'da havalimanında valizdeki şampuan kutusuna gizlenen uyuşturucu ele...
        Samsun'da havalimanında valizdeki şampuan kutusuna gizlenen uyuşturucu ele...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Samsun'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Samsun'da konuştu:
        AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan'dan Tekkeköy ilçesin...
        AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan'dan Tekkeköy ilçesin...
        AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan, projelerini anlattı
        AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan, projelerini anlattı