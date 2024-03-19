AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan'dan Tekkeköy ilçesine ziyaret
AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Tekkeköy ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Tekkeköy ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Tekkeköy ilçesini ziyaret eden Doğan, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinde partililerle buluştu.
Daha sonra 19 Mayıs Mahallesi Şeyh Zeynüddin Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Doğan, 31 Mart'taki yerel seçimler için destek istedi.
Doğan'a ziyaretlerinde AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan adayı Mustafa Candal, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, MHP Tekkeköy İlçe Başkanı Hakan Süzer eşlik etti.
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