AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan'dan Tekkeköy ilçesine ziyaret

Daha sonra 19 Mayıs Mahallesi Şeyh Zeynüddin Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Doğan, 31 Mart'taki yerel seçimler için destek istedi.

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Tekkeköy ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.