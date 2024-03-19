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        Havza'da mağaza açılışında yapılan indirim yoğunluğa neden oldu

        Samsun'un Havza ilçesinde ev eşyaları ve züccaciye gibi ürünlerin satışı yapılacak mağazanın açılışında yapılan indirim, yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 16:41 Güncelleme: 19.03.2024 - 16:41
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        Havza'da mağaza açılışında yapılan indirim yoğunluğa neden oldu
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        Samsun'un Havza ilçesinde ev eşyaları ve züccaciye gibi ürünlerin satışı yapılacak mağazanın açılışında yapılan indirim, yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

        Züccaciye, ev eşyalarında indirim kampanyası yapılacağının ilan edilmesi üzerine açılış saatinden önce indirimli ürün almak isteyenler, mağaza önünde yoğunluk oluşturdu.

        Kaymakam Mustafa Ayvat, İYİ Parti Gurup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar'ın da katıldığı açılışta Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından kurdele kesilerek mağazanın açılışı yapıldı.

        Açılışın ardından vatandaşlar, indirimli ürünleri almak için mağazada yoğunluğa neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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