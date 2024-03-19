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        Samsun'da dolandırıcılıktan 10 yıl 5 ay hüküm giyen kişi yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 10 yıl 5 ay hapse çarptırılan hükümlü yakalanıp cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 14:50 Güncelleme: 19.03.2024 - 14:50
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        Samsun'da dolandırıcılıktan 10 yıl 5 ay hüküm giyen kişi yakalandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 10 yıl 5 ay hapse çarptırılan hükümlü yakalanıp cezaevine konuldu.

        Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler çalışmalar sonucu, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık" suçundan hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ç'yi saklandığı evde yakaladı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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