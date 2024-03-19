Samsun'da dolandırıcılıktan 10 yıl 5 ay hüküm giyen kişi yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 10 yıl 5 ay hapse çarptırılan hükümlü yakalanıp cezaevine konuldu.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 10 yıl 5 ay hapse çarptırılan hükümlü yakalanıp cezaevine konuldu.
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler çalışmalar sonucu, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık" suçundan hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ç'yi saklandığı evde yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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