Samsun'da dolandırıcılıktan 10 yıl 5 ay hüküm giyen kişi yakalandı

Ekipler çalışmalar sonucu, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık" suçundan hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.Ç'yi saklandığı evde yakaladı.

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