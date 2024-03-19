Samsun'dan kısa kısa

İftara, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile kurum müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan ASFED Havza İlçe Başkanı Aydın Kaya, iftara katılanlara teşekkür etti.

İlçede özel bir tesiste düzenlenen iftar yemeği öncesi Kur'an-ı Kerim okunarak dua etti.

Programda, Vezirköprü İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya tarafından tüm şehitler için dua edildi.

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