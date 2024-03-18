Vezirköprü'de Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu

Köprülü Mehmet Paşa Camisi'ndeki mevlit programı, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı, okunan Mevlid-i Şerif'in ardından, Çanakkale şehitleri ve tüm şehitler için dua edildi.

Vezirköprü'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümünde, Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu.

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