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        Vezirköprü'de Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu

        Vezirköprü'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde, Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 20:02 Güncelleme: 18.03.2024 - 20:02
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        Vezirköprü'de Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu
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        Vezirköprü'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümünde, Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu.

        Köprülü Mehmet Paşa Camisi'ndeki mevlit programı, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı, okunan Mevlid-i Şerif'in ardından, Çanakkale şehitleri ve tüm şehitler için dua edildi.

        Programa, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik ile siyasi partilerin ilçe başkanları katıldı.

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