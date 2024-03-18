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        Uyuşturucu ticareti şüphelisi otel odasında yakalandı

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde, otel odasına yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti şüphelisi Damla Nur Ataş (20), gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 16:01 Güncelleme: 18.03.2024 - 16:05
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        Uyuşturucu ticareti şüphelisi otel odasında yakalandı
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        SAMSUN’un Atakum ilçesinde, otel odasına yapılan operasyonda uyuşturucu ticareti şüphelisi Damla Nur Ataş (20), gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Damla Nur Ataş’ın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Ataş’ın kaldığı Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi’ndeki otelde yapılan aramada 15,92 gram metamfetamin, 1 sentetik hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili Ataş, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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