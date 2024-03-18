Samsun'da uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı

Ekipler, şüphelinin ikametinde yaptıkları aramada, 450 sentetik ecza hap ve 1 ruhsatsız tabancayı ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri Y.S'nin uyuşturucu satışı yaptığı istihbaratını değerlendirdi.

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