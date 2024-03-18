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        Samsun'da uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 15:15 Güncelleme: 18.03.2024 - 15:15
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        Samsun'da uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri Y.S'nin uyuşturucu satışı yaptığı istihbaratını değerlendirdi.

        Ekipler, şüphelinin ikametinde yaptıkları aramada, 450 sentetik ecza hap ve 1 ruhsatsız tabancayı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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