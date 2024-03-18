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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü

        Samsun'un Terme ve 19 Mayıs ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı nedeniyle tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 13:11 Güncelleme: 18.03.2024 - 13:11
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        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
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        Samsun'un Terme ve 19 Mayıs ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı nedeniyle tören düzenlendi.

        Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla devam etti.

        Terme Belediye Kültür Merkezi'ndeki programda ise Terme Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler okudu ve oratoryo seslendirdi.

        Programda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokullar arası resim, ortaokullar arası şiir ve liseler arası kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Törene, Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkanı Ali Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede'nin yanı sıra idari ve mülki amirler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        - 19 Mayıs

        19 Mayıs ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılı nedeniyle Hükümet Konağı önünde tören yapıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek ve 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törenin ardından protokol heyeti ve vatandaşlar Merkez Mezarlığındaki şehitliği ziyaret ederek dua etti.

        Etkinliklere idari amirler, protokol üyeleri, gaziler ve şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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