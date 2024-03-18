Samsun'da köy camisi yangında kullanılamaz hale geldi
Samsun'un Bafra ilçesinde camide çıkan yangında büyük çapta hasar oluştu.
Samsun'un Bafra ilçesinde camide çıkan yangında büyük çapta hasar oluştu.
Bafra Ağaçalan Mahallesi'nde bulunan Orta Mahalle Camisi'nde nedeni bilinmeyen sebepten yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 1974 yılında yaptırılan cami, kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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