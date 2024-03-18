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        Samsun'da köy camisi yangında kullanılamaz hale geldi

        Samsun'un Bafra ilçesinde camide çıkan yangında büyük çapta hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 09:53 Güncelleme: 18.03.2024 - 09:53
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        Samsun'da köy camisi yangında kullanılamaz hale geldi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde camide çıkan yangında büyük çapta hasar oluştu.

        Bafra Ağaçalan Mahallesi'nde bulunan Orta Mahalle Camisi'nde nedeni bilinmeyen sebepten yangın çıktı.

        Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, 1974 yılında yaptırılan cami, kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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