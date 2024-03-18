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        Haberler Dünya İzlanda'da 3 ayda 4. yanardağ patlaması: "En güçlü patlama"

        İzlanda'da son 3 ayda 4. kez meydana gelen yanardağ patlaması devam ediyor

        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki Grindavik kasabası yakınlarında Aralık ayından bu yana 4'üncü kez yaşanan yanardağ patlaması sürüyor. Yetkililer, 3 ayda 4. kez meydana gelen olayı, "en güçlü patlama" olarak nitelendirdi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 09:50 Güncelleme: 18.03.2024 - 09:50
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        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki Grindavik kasabası yakınlarında son 3 ayda 4'üncü kez meydana gelen ve devam eden yanardağ patlaması havadan görüntülendi.

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        İzlanda'daki yayın kuruluşu RUV'un haberine göre, Grindavik kasabasının kuzeyinde yerel saatle 20.00 sularında patlayan yanardağ lav püskürttü.

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        Yetkililerin en güçlü patlama olarak nitelediği olay, son 3 aydaki 4'üncü patlama olarak kayıtlara geçti.

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        ÇOK SAYIDA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

        Stora-Skogfell Dağı yakınlarındaki patlama sonrası lavlar, Grindavik kasabasının kuzeyindeki lavlara karşı koruma sağlamak için inşa edilen duvarlara ulaştı.

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        Grindavik ile turistik bölge Blue Lagoon'dan çok sayıda kişi tahliye edildi.

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        İZLANDA'DA YANARDAĞ PATLAMALARI

        İzlanda'da art arda yaşanan depremlerden sonra yanardağ patlaması ihtimaline karşı 11 Kasım 2023'te "acil durum" ilan edilmiş, yetkililer de ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı almıştı.

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        Grindavik kasabası yakınlarında 18 Aralık 2023'te yanardağ patlaması meydana gelmiş, 22 Aralık 2023'te ise tahliye edilenlerin evlerine dönmelerine izin verilmişti.

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        Aynı bölgede 14 Ocak'ta meydana gelen yanardağ patlamasının ardından lavların Grindavik'e ulaşması nedeniyle kasaba sakinleri tekrar tahliye edilmişti.

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        İzlanda'da son 3 ayda meydana gelen 3'üncü yanardağ patlaması, 8 Şubat'ta kayıtlara geçmişti.

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        *Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.

        #İzlanda
        #Yanardağ
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