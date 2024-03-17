Samsun'da silahlarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Operasyonda, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

Ekipler, Kışla Mahallesi'nde M. A, R. A. ve F. T'nin bulunduğu eve operasyon düzenledi. Aramalarda, 3 ruhsatsız tüfek ve 15 kartuş ele geçirildi.

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