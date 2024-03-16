Asarcık'ta Dünya Pi Günü ve Matematik Haftası etkinliği yapıldı

Program sonrası okul idaresi, katılımcılara Pi sembolü olan anahtarlık hediye etti.

Okul müdürü Ayten Çeltekli, eğlenerek öğrenmeyi önemsediklerini belirterek, "Öğrencilerimizde kalıcı öğrenme sağlamak amacıyla tüm öğretmenlerimiz ile önemli haftalarda etkinlik düzenlemeye gayret ediyoruz." dedi.

Matematik geliştirici oyunlar ve posterler hazırlanan etkinlikte Kaymakam Köksal da öğrencilerle matematik sembollerinin bulunduğu posterlerden boyadı.

Asarcık’ta Yatılı Bölge Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri tarafından Dünya Pi Günü ve Matematik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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