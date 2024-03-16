Evinde 1 kilo bonzaiyle yakalanan şüpheliye gözaltı

SAMSUN'un Terme ilçesindeki evinde 1 kilo 50 gram bonzaiyle yakalanan şüpheli B.K., gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Terme Jandarma Suç Araştırma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.K.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Şüphelinin evine yapılan operasyonda 1 kilo 50 gram bonzai, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili B.K., gözaltına alındı.