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        Evinde 1 kilo bonzaiyle yakalanan şüpheliye gözaltı

        SAMSUN'un Terme ilçesindeki evinde 1 kilo 50 gram bonzaiyle yakalanan şüpheli B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 12:18 Güncelleme: 16.03.2024 - 12:20
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        Evinde 1 kilo bonzaiyle yakalanan şüpheliye gözaltı
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        SAMSUN'un Terme ilçesindeki evinde 1 kilo 50 gram bonzaiyle yakalanan şüpheli B.K., gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terme Jandarma Suç Araştırma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.K.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Şüphelinin evine yapılan operasyonda 1 kilo 50 gram bonzai, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili B.K., gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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