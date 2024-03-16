Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra Ovası'nda pırasa hasadında sona gelindi

        Samsun'un Bafra ilçesinde 4 bin dekar alanda ekilen pırasanın hasadında sona gelindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2024 - 12:01 Güncelleme: 16.03.2024 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra Ovası'nda pırasa hasadında sona gelindi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde 4 bin dekar alanda ekilen pırasanın hasadında sona gelindi.

        Kızılırmak Nehri'nin beslediği verimli topraklar üzerindeki Bafra Ovası'nda pırasa hasadında dekar başına ortalama 5 bin ton ürün alınıyor.

        Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra Ovası'nın Türkiye'nin sayılı ovaları arasında yer aldığını söyledi.

        Ovanın 450 bin dekara yayıldığını, bu alanın 315 bin dekarının sulanabildiğini belirten Tosuner, "Son pırasaların sökümü devam ediyor. Bafra Ovası'nda 25 bin tonun üzerinde verim bekliyoruz." dedi.

        Pırasanın yetiştirmesi zahmetli bir tarım ürünü olduğunu dile getiren Tosuner, "Tarladan pırasayı söküyorsun, kesiyorsun, çamuru siliyorsun, iskeleye koyuyorsun, bir sürü zahmeti var. Bafra Ovası'nda üreticiden kilogramı 8-10 liradan alınıyor. Büyük market zincirlerinde kilogramı 35-40 lirayı buluyor. Bunların önlenmesi lazım. Bu kadar fark olmaması lazım." diye konuştu.

        Tosuner, Bafra Ovası'nda yetiştirilen pırasanın yüzde 95'inin ilçe dışına gönderildiğini belirterek, "Samsun, Çorum, Ankara, İstanbul, Trabzon ve Rize gibi illere gönderiyoruz. Ayrıca Gürcistan'a gönderiliyor. Pırasa 12 ay kullanılır, bozulmaz, durdukça lezzetlenir. Ne kadar geç hasat edilirse verim o kadar yükselir." ifadesini kullandı.

        Doğanca Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmail Çağlayan da ürünü kilogramı 10-12 liradan sattıklarını söyledi. Çağlayan, "Maliyetlerimiz yüksek, mazot ve gübre fiyatları insin başka bir şey istemiyoruz." dedi.

        Tarım işçisi Songül Uçar da ıspanak, turp, havuç, pırasa hasat ettiklerini, 600 lira yevmiye aldıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Savcılık ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi! Karar: Beraat!
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Oğlunu öldüren babadan mektup var!
        Oğlunu öldüren babadan mektup var!
        Rusya sandık başında
        Rusya sandık başında
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Fenerbahçe'yi zorlu fikstür bekliyor!
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        Yasaklanma girişiminin perde arkası
        Yasaklanma girişiminin perde arkası
        Dilan Polat ve Engin Polat için iddianame
        Dilan Polat ve Engin Polat için iddianame
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        Türkiye'de böbrek yetmezliği vakaları artıyor
        "Abla" dediği kadının canice ölmesini beklemiş!
        "Abla" dediği kadının canice ölmesini beklemiş!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı
        Icardi'nin haftaları geldi!
        Icardi'nin haftaları geldi!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Tüketiciler fiyatlara alışamıyor
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        Dünyanın en eski dövmeleri Anadolulu Ötzi'ye ait!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Evinde 1 kilo bonzaiyle yakalanan şüpheliye gözaltı
        Evinde 1 kilo bonzaiyle yakalanan şüpheliye gözaltı
        Samsun Çarşamba Havalimanı yılın ilk 2 ayında 233 bin 644 yolcu ağırladı
        Samsun Çarşamba Havalimanı yılın ilk 2 ayında 233 bin 644 yolcu ağırladı
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Hatayspor'a konuk olacak
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Hatayspor'a konuk olacak
        Bafra TSO'dan 19 Mayıslı iş insanları ve esnafa iftar
        Bafra TSO'dan 19 Mayıslı iş insanları ve esnafa iftar
        AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı'dan 19 Mayıs ilçesine ziyaret
        AK Parti Samsun Milletvekili Kırcalı'dan 19 Mayıs ilçesine ziyaret