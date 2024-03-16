Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Operasyonda ekipler tarafından İ.S.Ö. ve Ü.Ö. gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada uyuşturucu nitelikli 600 sentetik ecza hapı, 5 gram kubar esrar, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 29 bin lira ile hassas terazi ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.S.Ö. ve Ü.Ö'nün ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

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