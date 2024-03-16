Samsun'da ortaokul öğrencileri liseler hakkında bilgilendirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik, liseler hakkında bilgilendirme etkinlikleri düzenlendi.

Atakum Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Rehberlik Servisi tarafından 8. sınıf öğrencilerine, Samsun'daki merkezi sınav ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan öğretim kurumları hakkında bilgilendirme eğitimi verildi.

Eğitimlerin ardından öğrencilere anket uygulayarak ilgileri tespit edildi.

Öğrencilerin ilgileri doğrultusunda liselere gidilerek okul imkanları ve verilen eğitim hakkında eğitimcilerle öğrenciler buluşturuldu.

Okul müdürü Nagihan Çağlak Bay, üst öğretim kurumlarının tanıtımının öğrencilere hedeflerini belirleme, ilgilerini anlama, bilinçli seçim yapma gibi faydaları bulunduğunu vurgulayarak, "Okulumuzda her yıl bu çalışmaları özveri ve hassasiyetle yapan psikolojik danışman rehber öğretmenlerimiz Gülen Macit Kaya ve Sibel Yeni'ye, tüm öğretmenlerimize, destek veren velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederim." dedi.