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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 19 kişi yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında bir hükümlünün de bulunduğu 19 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 12:07 Güncelleme: 19.03.2024 - 12:07
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 19 kişi yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aralarında bir hükümlünün de bulunduğu 19 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, aralarında "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlünün de olduğu 19 kişi yakalandı.

        Adresler ve zanlıların üzerlerinde yapılan aramada, 274 sentetik ecza hapı, 80 gram sentetik uyuşturucu, 13,6 gram esrar, ruhsatsız tabanca, fişekler, 4 hassas terazi ile uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

        Hükümlünün cezaevine gönderildiği, diğer zanlıların emniyetteki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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