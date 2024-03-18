Bafra Belediyesinden yeni doğan bebeklere hediye

Bafra Belediyesi, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında ilçede hayata geçirdiği "Hoş Geldin Bebek" projesi ile ailelere destek olmaya devam ediyor.

Yeni doğan bebeklerin ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak ve bebeğini kucağına alan ailelerin mutluluklarına ortak olmak amacıyla sürdürülen projede, Bafra Belediyesi ekipleri, Bafra Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel hastanede yeni doğan bebekleri ve ailelerini ziyaret ederek "Hoş Geldin Bebek" setini hediye ediyor.

Dünyaya merhaba diyen bebeklere Bafra Belediyesinin ilk hediyesi olan özel setin içinde, üst ve iç zıbın, patikli pantolon, badi, bebek önlüğü, eldiven, çorap ve bere yer alıyor.