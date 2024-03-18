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        Samsunspor'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından sükunet çağrısı:

        Samsunspor Kulübü, Trabzonspor ile Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili taraflara sükunet çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 18:00 Güncelleme: 18.03.2024 - 18:00
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        Samsunspor'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından sükunet çağrısı:
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        Samsunspor Kulübü, Trabzonspor ile Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili taraflara sükunet çağrısında bulundu.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, dün gece Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakada yaşanan olayların, futbol ailesinin bir üyesi olarak Samsunspor'u da derinden üzdüğü belirtildi.

        Türk futbolunun marka değeri konusunda endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, şunlar aktarıldı:

        "Samsunspor Futbol Kulübü olarak son zamanlarda Türk futbolundaki şiddet hadiseleri karşısında oldukça rahatsız olmakla birlikte, ilgili eylemlerde gözlenen artış sebebiyle, Türk futbolunun gelişimi ve marka değeri konusunda endişe duymaktayız. Türk futbolunun tüm paydaşları olarak sükunet ve birlik içerisinde, bu tarz eylemlere müsamaha göstermemeliyiz ve hangi karşılaşma olursa olsun tek bir ortak sesle şiddet içeren tüm eylemlerin karşısında durmalıyız."

        Türk futbolunun bileştirici ruhu ile sportmenlik ve fair-play'e uygun hareket etmenin herkesin görevi olduğu hatırlatılarak, "Bu nedenle, devletimiz ve federasyonumuzun dün geceki vahim şiddet hadiseleri karşısında vereceği cezaların ve kararların şimdiden arkasında duracağımızı ve destekçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Türk futbolunun adil, eşit ve temiz kalabilmesi için her zaman mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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