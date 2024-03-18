8 makineye bağlı SMA hastası Amine Ravza bebek, hayata tutunmaya çalışıyor

SAMSUN'daSMA hastası 8 aylık Amine Ravza Sancak, 8 makineye bağlı yaşam mücadelesi veriyor. Ravza'nın tedavisi için valilik onaylı kampanya başlatılırken, annesi Nurdane Sancak, "Evladımın çaresizliğini görün" dedi.

Ladik ilçesinde oturan Nurdane ve Oğuz Sancak çiftinin geçen yıl 3 Temmuz'da dünyaya gelen kızları Amine Ravza'ya 9 günlükken SMA Tip-1 teşhisi kondu. Samsun Valiliği onaylı kampanya başlatılırken, 8 aylık Ravza bebek 8 makineye bağlı yaşam mücadelesi veriyor. Ravza'nın tedavisi için gerekli 1 milyon 879 bin doların toplanması için başlatılan kampanyada, şu ana kadar yüzde 9'a ulaşıldı.

'KARDEŞLERİNDEN AYRI KALMASIN'

Ravza'nın 3'üncü çocukları olduğunu belirten Nurdane Sancak, "Ravza'nın tanısı, 9 günlükken konuldu. Bir kampanyamız var; yüzde 9 diliminde ilerliyoruz. Sizler olmadan başaramayız. 3 aylıkken benim kızıma trakea açıldı. 2 aydır yoğun bakımda yatıyordu. Şu an çok şükür evdeyiz. 8 makine ile hayat mücadelesi veriyor. Size yalvarıyorum, Ravza'mı görmezden gelmeyin. Gecemiz-gündüzümüz birbirine girdi. Evladımın çaresizliğini görün. Evladım bir an önce ilacına kavuşsun. Kardeşlerinden ayrı kalmasın. Normal çocuklar gibi hayatına devam etsin. Bir anne olarak çaresizliğimi görün. Kızımı parasızlık yüzünden kaybetmek istemiyorum" dedi.