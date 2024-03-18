Samsun, Tokat, Sinop, Amasya, Kastamonu, Çorum ve Çankırı'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören ve programlar düzenlendi.

Samsun'da etkinlikler, Kıranköy Kabristanlığı'nda şehitlik ziyaretiyle başladı. Samsun Valisi Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri şehitlik anıtına çelenk bıraktıktan sonra şehit mezarlarına karanfil koydu. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua edildi.

Vali Tavlı ve beraberindekiler daha sonra Asri Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti. Vali Orhan Tavlı, Şehitlik Şeref Defteri'ni imzaladı. Şehit kabirleri ziyaret edilerek dua okundu.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programda ise Emine Ahmet Yeni İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu öğrencileri "Çanakkale Geçilmez" oratoryosunu seslendirdi. Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Bilal Balcı, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu. Samsun genelindeki imam hatip okullarının öğrencileri tarafından şehitler için okunan 248 hatimin duasını Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Veli Üyür yaptı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şubesi Başkanı Necati Yılmaz, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparken, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi Başkanı Ahmet Diril ise "Selam Sana Şehidim" şiirini okudu.

Programa, Vali Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, Samsun Üniversitesi Rektörü Mahmut Aydın, kurum müdürleri, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

- Tokat

Tokat'ta Garnizon Şehitliği'ndeki törende, Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İbrahim Demirel ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Tokat Şube Başkanı İbrahim Güleç tarafından anıta çelenk sunuldu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, katılımcılar şehit kabirlerine karanfil bırakarak dua etti.

Törene, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile protokol üyeleri ve şehit aileleri katıldı.

- Sinop

Sinop'ta Deniz Şehitliği'nde gerçekleştirilen tören, Şehitler Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Saygı atışı yapılmasının ardından Vali Mustafa Özarslan, şehitlik şeref defterini imzaladı.

Vali Özarslan ve beraberindekiler, daha sonra şehit mezarlarını ziyaret ederek dua okudu, karanfil bıraktı.

Törene, Vali Özarslan'ın yanı sıra AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Belediye Başkanı Barış Ayhan, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

- Amasya

Amasya'da Tekir Dede Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'ne çelenk bırakılmasıyla başlayan törene, Vali Yılmaz Doruk, AK Parti Milletvekili Haluk İpek, CHP Milletvekili Reşat Karagöz, Belediye Başkanı Bayram Çelik, daire amirleri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitlik defterini imzalayan Doruk, burada yaptığı konuşmada, şehitlerin canlarını seve seve verdikleri cennet vatanı korumanın, gelecek kuşaklara daha güçlü Türkiye bırakmanın kutsal bir görev olduğunu söyledi.

Törenin sonunda İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ve katılımcılar, şehitler için dua etti, mezarlara karanfil bıraktı.

- Kastamonu

Kastamonu Şehitliği'ndeki törende, Vali Meftun Dallı, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Dursun Kan tarafından anıta çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua edildi.

Şehit mezarlarının ziyaret edilmesinin ardından Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda devam eden programda Dursun Kan günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Abdurrahmanpaşa Lisesi tarafından hazırlanan programda öğrenciler şiir okudu, koro türküler seslendirdi.

Programa, Vali Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

- Çorum

Çorum Şehitliği'nde Şehitler Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı atışı yapıldı.

Daha sonra, Vali Zülkif Dağlı, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya ve şehit yakınları şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Daha sonra Atatürk Anadolu Lisesince Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda "Çanakkale Gölge Tiyatrosu" sahnelendi.

Gösterinin ardından, ortaöğretim kurumları arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

- Çankırı

Çankırı Şehitliği'nde düzenlenen törende Vali Mustafa Fırat Taşolar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Salih Büyük, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Vali Mustafa Fırat Taşolar'ın Şehitlik Defteri'ni imzalamasının ardından şehitler için dua edildi, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Şehitlikteki törenin ardından Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programa geçildi.

Programa, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.