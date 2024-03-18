Samsunspor deplasmanda gülemiyor

SÜPER Lig’de bu sezon deplasmanda oynadığı 15 maçta 1 galibiyet alan Samsunspor, dün konuk olduğu Hatayspor’a da 3-0 mağlup olarak galibiyet hasretini sürdürdü.

Süper Lig’in 2023-2024 sezonunda ilk ve tek galibiyetini 2 Aralık 2023 tarihinde Adana Demirspor karşısında 3-2’lik skorla elde eden Karadeniz ekibi, son 7 deplasman sınavından 4 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı. Samsunspor bu sezon dış sahada 15 müsabakada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyetle sadece 7 puan toplayabildi. Haftayı puansız kapatan kırmızı-beyazlı ekip, 36 puanla 12’nci sırada kaldı. Düşme hattıyla arasındaki puan farkı 5’e düşen Karadeniz ekibi tehlikeli bölgeden bir türlü uzaklaşamadı.

Kırmızı-beyazlı ekip, deplasmanda yaptığı maçlarda Kayserispor, Galatasaray, Antalyaspor, Rizespor, Ankaragücü, Pendikspor, Alanyaspor, Trabzonspor, Başakşehir ve Hatayspor’a karşı mağlup oldu. Sivasspor, Fenerbahçe, İstanbulspor ve Gaziantep FK ile berabere kalan Samsunspor, tek galibiyetini ise ligin 14’üncü haftasında deplasmanda Adana Demirspor karşısında 3-2’lik sonuçla aldı. Bu maçlarda kalesinde 27 gol gören Samsunspor, rakip fileleri 12 kez havalandırdı. Karadeniz temsilcisi oynadığı son 2 deplasman maçında rakip filelere meşin yuvarlağı gönderemedi.