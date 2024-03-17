Çarşamba'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Çay Mahallesi Yıldıray Çınar Bulvarı'nda B.K. (22) idaresindeki 07 GNA 79 plakalı motosiklet devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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